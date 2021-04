Manden var i forvejen frakendt kørekortet for narko-kørsel.

Artiklen: 54-årig igen taget for narkokørsel

Lørdag klokken 20.51 blev en 54-årig mand fra Nærum anholdt og sigtet for at køre bil i narkotikapåvirket tilstand på Landevejen ved Gislinge.

Ifølge politiet var den 54-årige allerede for et års tid siden blevet frakendt kørekortet for narko-kørsel, og derfor lød sigtelsen lørdag også på kørsel uden førerret.