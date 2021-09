Arne-pension er en sikkerhed for en værdig afslutning på arbejdsmarkedet, mener Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S). Arne-pension udfordrer i en tid med mangel på arbejdskraft, mener Kalundborgs borgmester Martin Damm (V). Foto: Per Christensen

537 gør som Arne og søger om Tidlig Pension

Holbæk - 07. september 2021 kl. 12:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

På en måned har 537 nordvestsjællændere udnyttet muligheden for at søge om Tidlig Pension også kaldet Arne-pension i håb om at få nogle gode år, før de når den gældende pensionsalder efter et langt liv på arbejdsmarkedet.

Som nummer 14 på listen over flest ansøgere i forhold til berettigede personer ligger Kalundborg, hvor 5,5 procent svarende til 211 personer den 30. august havde søgt om Tidlig Pension også kaldet Arne-pension.

Til sammenligning ligger Odsherred som nummer 42 med 4,4 procent svarende til 129 personer og Holbæk som nummer 69 med 3,8 procent svarende til 197 personer.

Arne blev Danmarks-berømt, da statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede regeringens udspil om en tidlig pension til nedslidte personer med mange år på arbejdsmarkedet.

Hendes partifæller og folketingsmedlemmer valgt i henholdsvis Kalundborg-Odsherred kredsen og Holbæk kredsen, sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, er ikke overraskede over ansøgerfeltet.

- Kalundborg er en produktionsby både med højt specialiseret arbejdskraft, faglærte håndværkere og ufaglærte. Derfor overrasker det ikke, der er flere nedslidte og dermed et større behov for at gå tidligere på pension og nyde tilværelsen i tre, to eller et år før den vedtagne pensionsalder, siger Rasmus Horn Langhoff.

Tallene er også, som Kaare Dybvad Bek forventede.

- Kalundborg og Odsherred har flere fabrikker end Holbæk. Det handler ikke om kommuner, men om mennesker med job, som slider dem ned. Meningen er, at de mennesker skal have gavn af Tidlig Pension, tilføjer han.

Det er seks årgange, som kan ansøge om Tidlig Pension nu. På landsplan er det 16.000, som har søgt siden 1. august. De første kan stoppe 1. januar 2022, tre år før pensionsalderen hvis de opfylder kravet om 44 år på arbejdsmarkedet, fra de fyldte16 år.

Arne-pension giver (u)sikkerhed Som udgangspunkt går borgmestre i Nordvestsjælland ud fra, at folk har gode grunde til at søge om Arne-pension. Men hvor Thomas Adel­skov (S), Odsherred, ser muligheden for at trække sig lidt tidligere tilbage som en sikkerhed for nedslidte, peger Martin Damm (V) i Kalundborg på usikkerheden for beskæftigelsen i en tid med brug for flere hænder.

I Kalundborg har 211 borgere søgt om Tidlig Pension. I alt har 3820 personer ret til at søge, viser den første opgørelse. Martin Damm peger på flere ubekendte i tallene.

- Personer på for eksempel dagpenge kan også søge, så vi ved reelt ikke, hvor mange ansøgere, der er i job. Arne-pension er ikke Venstres opfindelse, og jeg håber, at alle, der har mulighed for at gå på arbejde og trives med det, fortsætter. Også selv om de kan søge om Tidlig Pension. Vi har brug alle hænder, Kalundborg har godt gang i hjulene og lav ledighed, bemærker han.

Tidlig Pension er en mulighed for en værdig afslutning på et meget langt arbejdsliv, mener Thomas Adelskov. Regeringens udspil og vedtagelsen dækker et behov også i Odsherred, hvor der er mange ufaglærte og håndværkere.

Han beklager, at modstandere har italesat Arne-pension som »en dans på roser« for raske personer.

- Det er ikke en høj ydelse. Mennesker, der søger om tidlig pension, er færdige på arbejdsmarkedet. De fleste vil hellere gå på arbejde, hvis de kan af både økonomiske og sociale grunde, understreger Thomas Adel­skov.

Undersøgelsen viser, at der er mange ansøgere i byer med fabrikker med ensidigt, gentaget og tungt arbejde og akkordarbejde, som slider fysisk, siger Per Flor, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordvestsjælland.

- Det er ikke en guldgrube, folk skal gøre op med sig selv, om de har det så skidt, at de er klar til en ydelse på 13.850 kroner (i 2021-kroner) før skat. Det næste halve år vil vise, hvor mange, der rent faktisk søger og får tildelt Tidlig Pension, bemærker han.

Men en tidlig pension er en hund i et spil kegler, mener vicedirektør og chef for området beskæftigelse og arbejde i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik E. Simonsen.

Han forstår, hvis lokale arbejdsgivere er bekymret i en tid med mangel på arbejdskraft. 537 har til nu søgt i Nordvestsjælland, men der vil komme mange flere, forventer han.

- For at få Arne-pension er det ikke et krav at være fysisk nedslidt, det er kun antallet af år på arbejdsmarkedet. Det bliver en form for 40-års fortjenstmedalje og er med til at forstærke udfordringen at skaffe nok ansatte, understreger han.

- Det kan arbejdsgiverne takke sig selv for, de har ikke reageret på mange års opfordringer til at uddanne fremtidens arbejdskraft, og nu er fremtiden her, fastslår Per Flor.