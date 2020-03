52-årig mand fra Gislinge er løsladt, men stadig sigtet for at true ekskæresten på livet. Foto: Jan Partoft

52-årig sigtet for at true med at slå ekskæresten ihjel

Holbæk - 29. marts 2020 kl. 12:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 52-årig mand fra Gislinge er sigtet for at true ekskæresen via sociale medier blandt med foto af et våben.

Han blev blev anholdt lørdag aften, hvor politiet mødte op på bopælen.

I forbindelse med anholdelsen blev der søgt efter våbenet i området og i den 52-åriges bil.

Det blev fundet, og søndag blev han løsladt med en sigtelse for trusler på livet. Der er ikke belæg for en fortsat fængsling, oplyser vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi.