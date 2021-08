Nordmakedonien ønsker en 52-årig mand med bopæl i Holbæks omegn udleveret, men Retten i Holbæk har valgt at løslade ham. Foto: Mie Neel

52-årig kræves udleveret: Nu har sagen taget en ny drejning

Nordmakedonien vil have en bulgarsk mand med adresse i Holbæk udleveret, men Retten i Holbæk har løsladt ham, fordi Balkan-landet ikke har opfyldt reglerne for udlevering. Politiet tygger på sagen.

Holbæk - 25. august 2021 kl. 12:49 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der skal være orden i papirerne, når det handler om udlevering af personer til strafforfølgelse i andre lande.

Men det har der tilsyneladende ikke været i en sag, hvor en 52-årig bulgarsk mand med bopæl i Holbæks omegn er blevet begæret udleveret af Nordmakedonien til afsoning af en dom for narkotikakriminalitet.

Derfor valgte en dommer ved Retten i Holbæk i slutningen af juli at løslade den 52-årige bulgarske statsborger, der på det tidspunkt havde været varetægtsfængslet i en måned.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Han var blevet sat bag tremmer for at give de danske myndigheder tid til at indhente flere oplysninger fra Nordmakedonien, før en dommer skulle tage endelig stilling til, om den 52-årige kan udleveres fra Danmark til balkanlandet.

Indtil 2018 gik Nordmakedonien under betegnelsen Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

Ikke sendt anmodning Men Midt- og Vestsjællands Politi modtog ikke de nødvendige dokumenter, herunder en udleveringsanmodning, fra Nordmakedonien inden for fristen på 30 dage.

Det oplyser Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Nordvestnyt.

- Der er jo nogle regler, der skal følges i forbindelse med anmodning om udlevering. Og da anklagemyndigheden orienterede retten om, at de nordmakedonske myndigheder ikke havde fremsendt en udleveringsanmodning inden fristen, besluttede dommeren at løslade manden, forklarer Martin Bjerregaard.

På det tidspunkt havde den 52-årige været fængslet i fire uger mod sin vilje. I grundlovsforhøret nægtede han, som Nordvestnyt skrev 8. juli, frivilligt at lade sig udlevere til Nordmakedonien.

Myndighederne dér har oplyst, at han mangler at afsone godt et år og 10 måneder af en narkodom på fire års fængsel fra 2018.

Men ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret i Holbæk i juni mener den 52-årige, at dommen var resultatet af en »sammensværgelse« mellem anklagemyndigheden i Nordmakedonien og hans daværende advokat, som forhindrede ham i at anke dommen.

Han blev angiveligt løsladt fra fængslet i sommeren 2020, efter eget udsagn på grund af corona, hvorefter han først rejste til sit hjemland Bulgarien og senere videre til Danmark, hvor han har lovligt ophold.

Stadig aktiv arrestordre Nu er han så efter fire uger i dansk fængsel igen på fri fod, men ifølge Martin Bjerregaard er sagen ikke lukket fra dansk side, selv om Nordmakedonien ikke i første omgang overholdt fristen.

- Det er et lidt tungt system, når vi har at gøre med udleveringssager mellem to lande. Anklagemyndigheden (den danske, red.) kigger stadig på sagen, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad det ender med, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Med andre ord kan den 52-årige trods løsladelsen endnu ikke vide sig sikker på, at han ikke igen vil blive anholdt. Den internationale arrestordre, der var årsag til, at Midt- og Vestsjællands Politi i førte omgang anholdt bulgareren, er ifølge Martin Bjerregaard stadig i kraft.

Det betyder, at han kan blive anholdt, hvis han kommer i kontakt med politiet.

- Hvis vi løber på ham, så skal vi vurdere, om han skal anholdes igen. Udgangspunktet er, at han har et udestående med de nordmakedonske myndigheder, men vi har selvfølgelig ikke ret til at holde nogen tilbage i længere tid end loven tillader, fastslår Martin Bjerregaard.

Nordvestnyt har været i kontakt med advokat Klaus Søborg Jørgensen, der var beskikket forsvarer for den 52-årige i forbindelse med spørgsmålet om varetægtsfængsling. Efter løsladelsen er han ikke længere beskikket for manden, og Klaus Søborg Jørgensen kan derfor ikke kommentere sagens aktuelle status.