52-årige Christian Flesborg blev stukket ned på Lindevej om formiddagen den 9. juni sidste år. Han døde senere samme dag. Mandag begynder retssagen mod to mænd, der er tiltalt for drab. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: 52-årig knivdræbt på åben gade: Nu begynder drabssag mod to mænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

52-årig knivdræbt på åben gade: Nu begynder drabssag mod to mænd

Holbæk - 09. maj 2021 kl. 08:22 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

11 måneder efter, at Christian Flesborg den 9. juni sidste år blev så hårdt såret af knivstik på Lindevej i Holbæk, at han nogle timer senere døde på Holbæk Sygehus, står to mænd nu tiltalt for drab på den 52-årige mand.

Sagen begynder mandag ved Retten i Holbæk, der har afsat otte dage frem mod slutningen af juni til drabssagen.

Begge tiltalte, 28-årige »A« og 29-årige »T«, nægter sig skyldige i drabet på Christian Flesborg, men under den kommende retssag vil det være anklagemyndighedens påstand, at de to tiltalte dræbte den 52-årige i forening.

Ubesvarede spørgsmål Sagen har i efterforskningsfasen kørt bag lukkede døre, og offentligheden mangler derfor endnu indblik i de mere præcise omstændigheder.

Sagen kort Tirsdag den 9. juni 2020 cirka klokken 10.30 får den 52-årige Christian Flesborg seks knivstik i maven og benene ud for adressen Lindevej 10 i Holbæk.

Han afgår samme eftermiddag klokken 15.07 ved døden på Holbæk Sygehus.

Politiet anholder inden for et par timer efter overfaldet to mistænkte. Det er de to mænd, der nu står tiltalt for i forening at have dræbt Christian Flesborg.

De tiltalte er nu 28-årige »A« og 29-årige »T«. Begge nægter sig skyldige i drab.

Sagen begynder ved Retten i Holbæk mandag og kører som nævningesag. Der er afsat op til otte retsdage frem til slutningen af juni. Når retssagen begynder mandag vil dørene være åbne, og en del uafklarede spørgsmål vil måske kunne blive besvaret under retssagen.

Det gælder eksempelvis spørgsmålet om, hvorvidt anklagemyndigheden mener, at kun den ene eller begge tiltalte stak den 52-årige de i alt seks gange i maven og benene ved episoden, der skete omkring klokken 10.30 ved højlys dag og på åben gade ud for Lindevej 10 i Holbæk.

Og det gælder det åbenlyse spørgsmål om, hvad der gik forud for det voldsomme overfald, som flere personer i området ved Lindevej blev ufrivillige vidner til.

Politiet var efter drabet hurtigt ude med en formodning om, at der havde været en form for en kontrovers mellem den dræbte og de to tiltalte, der begge havde adresse i nærheden af gerningsstedet.

Ulovlige stoffer Foruden drab lyder tiltalen mod den 28-årige »A« på besiddelse af 83,5 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse. Det ulovlige stof blev fundet i hans lejlighed, som politiet ransagede efter drabet.

Han er desuden tiltalt for forud for den 9. juni at have videreoverdraget 204 gram amfetamin, ligesom han skal have haft ulovlige dopingmidler og angstdæmpende piller til eget brug liggende i lejligheden.

29-årige »T« er også tiltalt for besiddelse af narkotika med henblik på videreoverdragelse. Da han blev anholdt i Nygade cirka en time og 20 minutter efter, at den 52-årige var blevet stukket ned, fandt politiet 384 gram hash og 70 gram skunk.

Om der er en sammenhæng mellem de to tiltaltes påståede handel med narkotika og begivenhederne om formiddagen den 9. juni sidste år er indtil videre uvist.

Det er også fortsat uvist i offentligheden om to såkaldte kreditkortknive, som blev fundet på en adresse i Holbæk længere væk fra gerningsstedet dagen efter drabet, har relation til knivstikkeriet. Det fremgår kun af anklageskriftet, at »T« skal have været i besiddelse af de to kreditkortknive i perioden op til den 10. juni.

Nægter sig skyldige Både han og medtiltalte »A« blev anholdt allerede i timerne efter, at Christian Flesborg var blevet stukket ned, og de blev begge dagen efter varetægtsfængslet sigtet for drab. Og det har de altså været siden.

»T's« forsvarer, Jesper Storm Thygesen, oplyser til Nordvestnyt, at hans klient nægter sig skyldig i drabstiltalen.

Forsvareren for »A«, Per Bengtsson, er ikke vendt tilbage på dagbladet Nordvestnyts henvendelse, men »A« nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør, og intet tyder på, at der er ændret på det siden.

Tidligere knivdomme Den 28-årige »A« har en række domme for besiddelse af ulovlige knive bag sig. I januar sidste år - godt fire måneder før sin anholdelse i den aktuelle sag - fik han ved to forskellige retssager sin tredje og fjerde dom for at gå med ulovlige knive.

I begge tilfælde var det sket i området omkring Nygade og Vestergade i Holbæk, altså i samme område som Lindevej.

relaterede artikler

Drabssigtet mand har flere knivdomme bag sig 17. juni 2020 kl. 10:46

Fængslet i sag om knivstik 10. juni 2020 kl. 15:21