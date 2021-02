Politiet spærrede Lindevej i Holbæk af, mens de undersøgte drabsstedet for spor. Et par timer efter blev to mænd anholdt, og retssagen mod dem begynder formentlig til maj i Retten i Holbæk. Foto: Presse-fotos.dk

52-årig blev dræbt på åben gade med seks knivstik

Holbæk - 18. februar 2021 kl. 14:41 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Det bliver formentlig til maj, at Retten i Holbæk tager hul på en nævningesag, hvor to mænd fra Holbæk på henholdsvis 28 og 29 år er tiltalt for at have knivstukket den 52-årige holbækker, Christian Flesborg, så han fire timer senere blev erklæret død på Holbæk Sygehus.

Knivstikkeriet fandt sted på åben gade på Lindevej i Holbæk den 9. juni sidste år, og ifølge anklageskriftet blev den 52-årige mand dræbt af seks knivstik, som ramte ham i maven og benene.

De to mænd er tiltalt for at have udført drabet i fællesskab, selv om det ikke nødvendigvis betyder, at begge to stak den 52-årige med en kniv.

Men de udførte drabet »efter fælles forudgående aftale, accept eller forståelse«, som det hedder i anklageskriftet.

Begge mænd har siddet varetægtsfængslet, siden de blev anholdt nogle timer efter drabet på den 52-årige mand.

Flere tiltaler mod begge Ud over drabet er den 29-årige mand blandt andet tiltalt for at have haft 384 gram hash og to ulovlige kreditkortknive liggende i sit hjem.

Den 28-årige mand er foruden drabet tiltalt for på sin hjemadresse at have været i besiddelse af euforiserende stoffer og dopingmidler. Blandt andet amfetamin, som han ifølge anklageskriftet ulovligt skulle have overdraget til andre.

Den 28-årige mand er desuden tidligere blevet dømt for vold, og ikke færre end fire gange har han fået en dom for at have været i besiddelse af en ulovlig kniv.

De to seneste domme fik han med få ugers mellemrum i januar 2020 ved Retten i Holbæk. De nægter sig begge skyldige i drab.