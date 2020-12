- Lav en samlet energiplan for kommunen, foreslog Karina Moll Ravn. Den opfordring tog politikerne til sig i form af en strategisk energiplan.

500 borgere kan tvinge politikere til at lytte

Holbæk - 10. december 2020 kl. 14:10 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

I to et halvt år har borgerne i Holbæk Kommune haft mulighed for at få et borgerforslag behandlet af Holbæk Kommunalbestyrelse.

Men betingelserne har været så skrappe, at det kun er lykkedes én borger at få sit forslag op i kommunalbestyrelsen.

Det er måske lige skrapt nok, mener politikerne i økonomiudvalget, som på deres møde onsdag godkendte et nyt regelsæt, som giver borgerforslagene lidt bedre muligheder for at slå igennem.

Siden ordningen blev indført i foråret 2018, har alle borgere kunnet komme med et forslag, som blev annonceret på kommunens hjemmeside. Her kunne andre borgere gå ind og støtte forslaget. Hvis forslaget fik støtte fra 710 borgere, skulle forslaget behandles i kommunalbestyrelsen.

23 forslag De forløbne to et halvt år har der været 23 borgerforslag. Men Karina Moll Ravn, der bor mellem Sdr. Jernløse og Mogenstrup, er den eneste borger, som er lykkedes med et forslag.

I februar 2019 foreslog hun, at kommunen skulle lave en samlet energiplan.

Godt hjulpet af debatten om et muligt biogasanlæg ved Snævre samlede dette forslag meget hurtigt de nødvendige 710 stemmer.

Men de 22 øvrige forslag nåede altså ikke gennem nåleøjet. Og derfor lægges der nu op til at lempe betingelserne.

Mere tid Da sagen var i økonomiudvalget, var der stemning for at lempe på to måder.

Den ene er, at støtte fra 500 borgere skal være nok.

Den anden er, at et borgerforslag fremover vil ligge på kommunens hjemmeside i fire måneder mod hidtil to måneder. Der bliver altså længere tid til at samle støtte.

Nu som før er det kun borgere i Holbæk Kommune, som kan fremsætte og støtte et forslag - det sikres ved, at man skal logge ind med Nem-ID.

Og så gælder det også stadig, at et populært forslag kun er garanteret behandling i kommunalbestyrelsen. Om det skal vedtages, dét er alene op til politikerne.

For Karina Moll Ravn gav ordningen dog fuld jackpot. Hendes forslag kom ikke kun op i kommunalbestyrelsen. Politikerne var også enige med hende - resultatet blev den strategiske energiplan, som blev vedtaget i september i år.

De nye lempelige regler for borgerforslag skal endeligt vedtages i kommunalbestyrelsen onsdag i næste uge.