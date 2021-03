Se billedserie Der lyttes intenst efter, mens Johan får forklaret , hvordan kanylen fungerer.Foto: Jeppe Hee Rømer

50 meter lang væg skal adskille vaccine og sport

Holbæk - 18. marts 2021

»Får vi nogensinde Sportsbyen tilbage?«

Eleverne fra 4.b på Absalonskolen står midt i den hal, hvor de normalt har idræt, men som nu er vaccinationscenter for borgere i en langt højere alder end dem selv. Det eneste, der vidner om, at her normalt dyrkes idræt, er basketkurvene, der hænger fra væggene. Alt andet er blændet af, og gulvet er belagt med grå beskyttelsesplader.

I dag er eleverne på besøg til rundvisning på vaccinationscenteret, hvor de både ser vaccinerne, som skal opbevares væk fra solens lys, og får lov til selv at vaccinere. På en måde i hvert fald. Det er ikke de vigtige vaccinedråber, men derimod saftevand, der er i kanylerne, og den stikkes ikke i en arm, men en appelsin.

Interessen fra eleverne er stor, og spørgsmålene hagler ned over de to rundvisere: »Kan man godt gå, hvis man vaccineres i låret?«, »hvordan ved man, at vaccinen virker?« og »hvornår får vi lov til at stikke i en appelsin?«, er blot nogle af dem.

Der er ikke noget at sige til, at eleverne er bekymrede for, om der igen kan løbes i Holbæk Sportsby, og det er da også blandt andet derfor, at de er blevet bedt om at hjælpe.

Vaccinationscenteret ligger klos op og ned af resten af Sportsbyen, og for at adskille dem der skal vaccineres og resten af Sportsbyens besøgende, har man opført en 50 meter lang coronavæg i træ. For at den ikke blot skal være praktisk, har Holbæk Sportsby allieret sig med de tre fjerdeklasser fra Absalonskolen og kunstneren Nikolaj Therkildsen fra DoArt.dk. Sammen skal de udsmykke væggen, og arbejdet er allerede godt i gang.

- Det har været vigtigt, at kunsten skulle være enkel, fordi den skal være let at afkode, når man går forbi, forklarer Nikolaj Therkildsen.

Han har stået for at farvelægge væggen i samme farver som Holbæk Sportsbys logo, ligesom han har lavet motiver ud fra Sportsbyens fire nøgleord: Fællesskab, samarbejde, bevægelse og sundhed.

Eleverne har så hver lavet en tegning, der skal hænges op på væggen, og som kredser sig om corona i forhold til fire nøgleord, eleverne selv har udvalgt: Håb, glæde, afsavn og sport. Det har været en god proces, fortæller klasselærer Vicky Christiansen.

- Børnene har været meget interesserede og kommer med vanvittigt gode idéer, siger hun.

Projektet er efter planen færdig 26. marts og skal være en del af Holbæk Sportsby indtil den 1. august.