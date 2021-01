50-års fødselar føler sig godt tilpas

Det er Kenneth Jensen, indehaver af Nybolig i Jyderup og Svinninge et godt eksempel på, og han havde da også gerne holdt en stor fest i forbindelse med, at han på søndag fylder 50. Men corona-situationen vil det anderledes.

- Festen er aflyst, men jeg vil fejre dagen på et senere tidspunkt, når det kan lade sig gøre. Jeg havde også tænkt på at stille en pølsevogn frem til reception ved butikken, men det er tiden heller ikke til lige nu, lyder det fra Kenneth Jensen.

Trods tidens udfordringer fra den uønskede virus, føler søndagens fødselar sig godt tilpas her, hvor han runder et skarpt hjørne.

Han har været indehaver af de to Nybolig-butikker i Jyderup og Svinninge siden 2009, men kom allerede i 1994 til Jyderup som afdelingsansvarlig for Nybolig.

- Dengang var det mest almindelige, hvis man ville arbejde med noget finansielt, at man kom i en bank eller et forsikringsselskab. Mine forældre drev revisionsfirma i Nykøbing og havde ejendomsmægler Poul Erik Sandberg, der nu desværre er død (ejendommægler-butikken bærer fortsat hans navn, red.), blandt deres kunder. Så lidt tilfældigt kom jeg i lære hos ham i 1990 og har været i branchen siden, fortæller Kenneth Jensen.

Kommer tæt på kunderne

For Kenneth Jensen har det altid været vigtigt at engagere sig i og have et godt kendskab til det lokalområde, hvor han hjælper folk med både at sælge og købe hus. Det er nemlig store beslutninger, man som ejendomsmægler er med til at føre ud i livet.