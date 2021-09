I næsten 30 år har DGI og Dansk Skole Idræt i samarbejde med skytteforeninger givet 5. klasse-elever mulighed for at prøve skydning. Foto: Palle Peter Skov/Free

Send til din ven. X Artiklen: 5. klasser skal ramme plet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5. klasser skal ramme plet

Holbæk - 21. september 2021 kl. 12:22 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Eleverne fra Sejergaardsskolen og Tølløse Skole har efterhånden tradition for at være med i Skole DM Skydning, hvor de sammen med Tølløse Skytteforening træner fællesskabet, når de øver sig i at ramme plet.

I næsten 30 år har DGI og Dansk Skole Idræt i samarbejde med skytteforeninger givet eleverne i 5. klasser i hele landet oplevelsen af at skyde med riffel. Og i Tølløse har man været med hele vejen.

Flere finaler

Det er de færreste børn i femte klasse, der går til skydning. Eleverne skal derfor træne i de næste måneder for at lære af erfarne kræfter.

Tølløse Skytteforening sørger for, at det er erfarne skytter, der står for undervisningen af børnene.

- Det er indenfor almindelig arbejdstid, at skydningen foregår. Derfor er det som regel pensionister, der står for at træne med børnene. De har mange års erfaring og det er en fordel, siger Søren Kragh Nielsen, der er er formand for Tølløse Skytteforening.

Godt supplement

John Petersen er instruktør for eleverne i Tølløse og han synes det er et godt supplement til den almindelige undervisning.

- Eleverne er super glade for det. Og pigerne er ligeså interesserede i at skyde som drengene. Skydning betragtes som en sport og den har da også nogle gode effekter. Man lærer at falde helt til ro, fortæller John Petersen

Han ser altid selv frem til dem tid på året, hvor årets 5. klasser skal undervises.

- Vi glæder os til de kommer og de fleste kan godt lide at skyd. Der har i årenes løb været enkelte, der har været for nervøse eller bange. Og de får selvfølgelig lov til at slippe, fortæller John Petersen.

Fire på hvert hold

Skoleeleverne træner på 15 meter skydebanen under den gamle gymnastiksal på Tølløse Skole. De skyder på hold á fire personer - blandede drenge og piger.

Landet er inddelt i 13 landsdele. De to bedste hold fra hver af de 13 landsdele kommer med til landsfinalen, som holdes lørdag 27. november i Vingsted.

Ud over titlen som årets bedste skoleskytter er der pengepræmier til de fem bedste hold i landsfinalen den 27. november. Den samlede præmiesum er 20.000 kr., som går til klassekasserne.