5. klasse vinder skoleprojekt og 10.000 kroner

Holbæk - 03. december 2020 kl. 15:02 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

19 elever i 5. b på Bjergmarkskolen i Holbæk lod glæden få frit løb, da de onsdag blev kåret som vindere i Telenors #digitalpænt-skolekonkurrence for deres video om at bekæmpe digital mobning.

Eleverne blev overrasket af et hold fra Telenor, der afbrød en musiktime for at overbringe det glade budskab og præmien på 10.000 kroner.

Holbæk-klassens vinder-­video handler om en pige, der får hadefulde kommentarer fra andre elever på den skole, hun går på. Og den beskæftiger sig også med, hvor let det er at løbe med på at skrive grimt til andre, når nogen først har sat det i gang.

I alt har 273 skoleklasser på tværs af landet deltaget i undervisningsforløbet #digitalpænt i år, hvor målet er at bekæmpe digital mobning. Og en ny landsdækkende undersøgelse, som Telenor har fået lavet viser, at der er brug for en indsats mod digital mobning. Seks ud af 10 børn i 4.-6. klasse har oplevet at blive mobbet på sociale medier eller i et spilunivers.

- Vi kan se, at digital mobning er et problem, der desværre fylder rigtig meget blandt børn og helt unge, og det prøver vi at være med til at stoppe. Hvis vi kan være med til at øge børnenes bevidsthed og give dem nogle redskaber til at passe på sig selv, så er vi nået langt, siger Kommunikations- og CSR-chef i Telenor, Lise Kirkegaard.

Der er fundet en vinder i hver af landets regioner, og 5. b fra Bjergmarkskolen løb altså med sejren i Region Sjælland.