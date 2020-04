Så skal der igen gøres rent og vaskes tøj hos og for cirka 480 ældre borgere i Holbæk Kommune. I en måned har praktisk hjælp været suspenderet for at minimere smittefare. Nu genåbnes og gøres rent for at minimere smittefare.

480 borgere får igen gjort rent

For en måned siden droppede kommunen hjælpen til de borgere, der kun var visiteret til rengøring og praktisk hjælp for at hindre smittespredning med covid-19. Samtidig skulle det sikre, at der var medarbejdere nok under coronakrisen. I perioden har cirka 480 borgere fået udskudt den praktiske hjælp. Det har undervejs været nødvendigt at genåbne for rengøring hos nogle få, oplyser Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet. I anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er grundig rengøring, øget tøjvask og afspritning en vigtig brik for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus.

