48 bøder delt ud i stor razzia

Politifolkene lagde ud på pendler-parkeringspladsen på Ringstedvej, hvor omkring 150 biler blev kontrolleret. Herefter gik turen til Kvanløse over for kirken, hvor omkring 100 bilister blev standset.

Til sidste gik turen til Holbæk by, hvor der blev patruljeret på Roskildevej, Nykøbingvej og Kalundborgvej. Cirka 200 bilister nåede betjentene at kigge nærmere efter i sømmene.

En af de mere usædvanlige fangster blev gjort på Kalundborgvej, hvor en 55-årige mand fra Holbæk blev sigtet for at køre uden førerret i en personbil. Han mistede kørekortet for 18 år siden og havde ikke fundet anledning til at få det tilbage. Hans kone var registreret som ejer af bilen, så hun blev sigtet for at overlade bilen til en person uden kørekort.