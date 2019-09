Gennem to år brugte den nu forhenværende formand for Idræt og Personaleforeningen i Jyderup Fængsel over 53.000 kroner af foreningens penge til privatforbrug. Pengene er nu betalt tilbage. Foto: Margit Pedersen

48-årig ville tilstå, men fik ikke lov

Holbæk - 03. september 2019 kl. 13:05 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en lektion i jura for viderekommende, der udspillede sig i Retten i Holbæk mandag eftermiddag.

En 48-årig mand stod sigtet for såkaldt underslæb, idet han har brugt 53.440 kroner og 52 øre til private indkøb, selv om pengene hørte hjemme på Idræt og Personaleforeningen i Jyderup Fængsels bankkonto.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Den 48-årige vestsjællænder fandt pludselig sig selv i den aparte situation, at han på den ene side tilstod at have brugt de betroede midler til blandt andet at købe et golfsæt og et natsigte til en jagtriffel, men at dommeren på den anden side mente, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at dømme manden for underslæb mod personaleforeningen på hans nu tidligere arbejdsplads.

Anklagemyndigheden havde rejst sagen som tilståelsessag, fordi man på forhånd forventede, at den 48-årige ville erkende sig skyldig i de mindst 48 tilfælde af uberettigede betalinger af private udgifter i årene 2017 og 2018, hvor han var formand for Idræt og Personaleforeningen i Jyderup Fængsel - og i praksis også fungerede som kasserer.

Den 48-årige lagde da også ud med at tilstå.

- Det er som det er, sagde han kort.

Samtidig forklarede han, at han hele tiden havde haft til hensigt at betale pengene tilbage. Det gjorde han imidlertid ikke løbende, men tidligere i år betalte han faktisk det fulde beløb tilbage til foreningen kort tid før, han selv opsagde sin stilling i Jyderup Fængsel.

Det var også ham selv, der gik til fængselsinspektøren og fortalte om den uheldige sammenblanding af forenigens penge og hans private forbrug.

Dermed har personaleforeningen ikke mistet penge på affæren, men mandagens store juridiske spørgsmål var også nærmere, om den 48-årige på det tidspunkt, hvor han brugte de betroede penge havde gjort sig klart, at der var en risiko for, at han ikke kunne betale pengene tilbage.

Og så kom til det at handle om et af de mest centrale begreber i dansk retspleje, nemlig at man straffer en persons forsæt - hensigt - til at begå en strafbar handling.

Dommeren forklarede den sigtede, at for at hun efter reglerne om tilståelsessager skulle kunne dømme ham på stedet uden medvirken af to lægdommere, så skulle hun være fuldt overbevist om hans forsæt til at begå underslæb - altså at han var bevidst om, at foreningen kunne miste pengene.

På trods af, at den 48-årige, selv ønskede at få sagen afgjort mandag, fastholdt han sin forklaring om, at han betragede sine dispostioner som midlertidige lån.

- Jeg tænkte ikke på, at der var en risiko for, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt betalte pengene tilbage, sagde han.

Og dermed måtte dommeren konstatere, at den sigtedes erkendelse af at have brugt foreningens penge ikke på det nuværende grundlag var nok til at dømme ham for underslæb.

Nu skal anklagemyndigheden så se på sagen igen for at vurdere, om der skal rejses tiltale mod manden i en domsmandssag, hvor dommerne har videre beføjelser, når de skal vurdere sagens beviser.

