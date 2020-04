Artiklen: 48-årig styrtede ned fra træ under klatre-øvelse

48-årig styrtede ned fra træ under klatre-øvelse

En 48-årig mand fra Vallensbæk slap torsdag meget heldigt, da han faldt fem meter ned fra et træ i Søbæksparken i Jyderup.

Manden er under uddannelse som friluftsvejleder, og det var i den forbindelse, at han øvede sig i at klatre i træer. Klatringen foretog han sammen med en ven.

På grund af uopmærksomhed og problemer med et reb styrtede den 48-årige ned fra træet.