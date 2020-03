En 45-årig mand blev lørdag overfaldet i Rema 1000 på Halvmånen i Holbæk. Politiet efterlyser to mænd samt vidner, der har set noget før, under eller efter episoden. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: 45-årig overfaldet: Påtalte to mænds dårlige opførsel i supermarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

45-årig overfaldet: Påtalte to mænds dårlige opførsel i supermarked

Holbæk - 30. marts 2020 kl. 10:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig mand fra Holbæk blev lørdag kort før klokken 18 udsat for vold i form af flere knytnæveslag i ansigtet, da han købte ind i Rema 1000 på Halvmånen i Holbæk.

Den mistænkte cirka 50-årige voldsmand, som fulgtes med en jævnaldrende mand, forsvandt fra stedet efter overfaldet på den 45-årige. Han havde forinden opført sig ubehøvlet overfor andre kunder i butikken.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi havde den mest aggressive af de to - ham, der også er mistænkt for at slå den 45-årige i ansigtet - blandt andet hostet mod en kunde, som blev ramt af chips fra mandens mund. Der var også blevet talt grimt til en ældre dame, da disse kunder havde påtalt mandens dårlige opførsel.

Det 45-årige voldsoffer havde forud for overfaldet selv bemærket de to mænd gå rundt i Rema 1000 og spise chips, som de spildte på gulvet. Det havde den 45-årige gjort personalet opmærksom på, og ved kasseområdet påtalte han selv opførslen overfor mændene.

Det fik den aggressive mand til at rette sin vrede mod ham, og han fik flere knytnæveslag i ansigtet. De to mænd betalte for deres varer og forlod butikken.

Politiet blev tilkaldt klokken 17.56, men nåede ikke at finde de to mænd. Politiet afhørte både den 45-årige, vidner på stedet og sikret videoovervågning fra butikken som bevismateriale.

Den 45-årige blev undersøgt på skadestuen, men blev sendt videre til nærmere undersøgelse for brud i ansigtet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi mandag.

Signalementer

Politiet vil i forbindelse med efterforskningen gerne tale med vidner, som måske har set de to mænd før eller efter episoden i Rema 1000 lørdag kort før klokken 18, og som kan komme med oplysninger om et eventuelt køretøj.

Vidner som overværede voldsepisoden, men som endnu ikke er blevet afhørt af politiet, må meget gerne kontakte politiet på telefonnummer 114.

De to efterlyste mænd beskrives begge som danske af udseende, cirka 50 år, skallede og kraftige af bygning. Manden, der er mistænkt for at slå den 45-årige, var iført en grå hættetrøje.

Den anden mand forholdt sig ifølge politiet helt rolig under episoden. Han var iført en sort trøje og en øresnegl.