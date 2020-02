Se billedserie Den 53-årige tiltalte søgte efter skudepisoden skjul i en nærliggende skov, og politiet var derfor talstærkt og tungt bevæbnet til stede i Akselholm i timerne efter skyderiet 8. april sidste år. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk

43-årig dømt for drabsforsøg på bekendt: Så mange år skal han i fængsel

Holbæk - 03. februar 2020

Et nævningeting ved Retten i Holbæk har mandag ved middagstid idømt 43-årige Bob Maribosen otte års fængsel for drabsforsøg på en 44-årig mandlig bekendt. Det skete på den dømtes daværende bopæl i Akselholm ved Jyderup den 8. april sidste år.

Dommen faldt efter, at Bob Maribosen tidligere mandag formiddag var blevet fundet skyldig i tiltalen for drabsforsøg og for ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Der var ingen tvivl om skyldsspørgsmålet hos de seks nævninge og tre dommere, som de seneste uger har lyttet til forklaringer og set beviser i sagen, hvor den 43-årige stod tiltalt for at have skudt og dermed forsøgt at dræbe den 44-årige mand fra Lyngby.

Nævningetingets medlemmer var enige om, at Bob Maribosen forud for skudepisoden planlagde at dræbe den 44-årige mand. Den tiltalte har selv forklaret, at han blot ville skræmme den 44-årige, men ikke havde til hensigt at dræbe ham.

Retten lagde dog vægt på, at den nu dømte nogle uger forud for skyderiet havde anskaffet sig både en jagt­riffel og det haglgevær, som blev affyret to gange mod den 44-årige og ramte ham i hovedet, brystet og på armene.

I rettens vurdering af, at der var tale om et decideret drabsforsøg og ikke blot et uheld, talte det også med, at den 43-årige efter skud­episoden i en rundbuehal på adressen tog jagtriflen samt et ekstra magasin og fulgte efter den livsfarligt sårede mand ud til Slagelsevej.

Var udsat for pres Den dømte har under sagen forklaret, at han gennem flere år var blevet afpresset af den 44-årige, og nævningetinget nåede da også frem til, at Bob Maribosen havde været under »et betydeligt pres« gennem længere tid, og at han også var blevet udsat for vold af skudofferet.

Men retten mente altså også, at den 43-årige anskaffede sig de to ulovlige våben, ladede dem og hængte dem i en hesteboks i rundbuehallen, hvorefter han den pågældende eftermiddag lokkede den 44-årige med over i hallen. Her gik den 43-årige direkte hen til våbnene og affyrede på kort afstand haglgeværet mod den 44-årige.

Retten bemærkede, at den tiltalte, ifølge skudofferet, skulle have sagt noget i retning af, at han ville »begrave ham i skoven«.

Ligeledes lagde nævningetinget vægt på, at den 43-årige kort efter skudepisoden havde sagt til sin kone, at han havde skudt den anden, fordi de »skulle have fred«.

Derfor afviste retten, at der kunne blive tale om at frifinde Bob Maribosen ud fra en betragtning om, at han havde handlet i nødværge.

To stemmer for mildere straf Mens nævningetinget altså var enigt i spørgsmålet om skyldig eller ikke skyldig, var der en lille uenighed om straffens længde. Det var således 10 af de 12 mulige stemmer, der faldt på otte års fængsel, mens to stemmer mente, at syv års fængsel ville være en passende straf.

Både flertallet og mindretallet lage vægt på, at der var blevet begået en alvorlig forbrydelse, men samtlige nævninge og dommere havde også taget i betragtning, at den dømte havde været udsat for et vedvarende pres fra offeret gennem længere tid.

Anklager Kirsten W. Jensen havde argumenteret for, at den 43-årige skulle idømmes mindst 10 års fængsel, blandt andet fordi der lå en vis planlægning bag drabsforsøget.

Omvendt mente forsvarer Kåre Traberg Smidt, at der skulle tages hensyn til, at den 43-årige havde været udsat for et vedvarende pres, og at straffen derfor skulle være markant mildere.

Han henviste blandt andet til en dom, hvor nogle bandemedlemmer var blevet idømt 11 års fængsel for at skyde på åben gade. På grund af deres bandetilhørsforhold var der tale om dobbelt straf.

- Vi sidder her med en mand, som har gjort noget meget forkert. Men han har ikke gjort noget samfundsnedbrydende, og det vil støde mig langt ind i mit hjerte, hvis han skal have en straf i nærheden af nogle røvere og banditter, der skyder på hinanden på offentlig vej. Retten har sagt, at han gik for langt til, at man kan kalde det nødværge, men jeg mener, at han handlede i selvforsvar efter at være blevet presset vedvarende af den 44-årige, sagde Kåre Traberg Smidt i sin procedure forud for domsafsigelsen.

Foruden drabsforsøg blev Bob Maribosen også fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse af de to skydevåben, herunder at han var bevæbnet med jagtriflen på offentlig vej, da han gik langs Slagelsevej med den skarpladte riffel i hånden.

Den 43-årige udbad sig tid til at tænke over, om han vil anke dommen til Østre Landsret. Både han og anklagemyndigheden har nu 14 dage til at besluttet, om man vil anke sagen.

