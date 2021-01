Midt i februar har Sidesporet teknikken på plads til professionel live-streaming af blandt andet møder og konferencer. Det fortæller leder af Fonden Sidesporet, Kasper Lomholdt.Foto: Jette Bundgaard.

400.000 kroner til streaming-udstyr

Holbæk - 27. januar 2021 kl. 05:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Med et kontant, økonomisk tilskud fra Erhvervsministeriets Omstillingspulje på 300.000 kroner, er Fonden Sidesporet i fuld gang med en opdatering, der betyder, at man fremover kan tilbyde live-streaming af eksempelvis møder- og konferencer. Sidesporet lægger selv 100.000 kroner til af sine egne midler, så der er tale om en samlet investering i ny professionel teknologi inden for lyd, lys og kamerateknik på i alt 400.000 kroner.

- I efteråret afviklede vi af flere omgange møder i Rotationen, som blev live-streamet. Blandt andet var der i oktober, så meget run på et infomøde om seniorbofællesskabet Jernalderen, at alle ikke kunne få en plads med de eksisterende forsamlingsregler. Live-streaming af mødet gav straks mange flere mulighed for at være med, fortæller formand for Fonden Sidesporet, Kasper Lomholdt og fortsætter:

- Erfaringer i efteråret gav os blod på tanden til selv at få det nødvendige udstyr installeret i Rotationen. Vi søgte Omstillingspuljen, og i begyndelsen af december fik vi tilsagn om økonomisk tilskud. Vi er nu i fuld gang med at indkøbe det tekniske grej, og midt i februar er vi klar. Så er det blot at trykke på knappen, hvis eksempelvis private firmaer, offentlige intuitioner eller foreninger ønsker at live-streame deres møder her, uddyber han.

Kasper Lomholdt ser mange muligheder i Sidesporets nye tilbud om professionel live-streaming, også efter corona epidemien:

- Et af vores forretningsområder er afvikling af kurser og konferencer, hvor jeg forudser, at streaming vil blive mere efterspurgt. Jeg tror, at man vil kunne se, at epidemien ændrer vores adfærd på den lange bane - også vores arbejdsliv og den måde, vi mødes på. Igennem det sidste år har mange virksomheder oplevet, at det ikke altid er nødvendigt at holde fysiske møder, og at der kan spares både tid og penge ved at bruge teknologien. Det er også muligt, at virksomheder fremover, ønsker at gå på to ben, så man både mødes og live-streamer, eller blot nøjes med at live-streame, hvis man har et budskab, man gerne vil have ud, forklarer Kasper Lomholdt. Han tilføjer, at man også vil kunne bestille en decideret videoproduktion af eksempelvis et undervisningsforløb, som så bagefter kan lægges online. Dette er i øvrigt også en mulighed med et streamet møde eller foredrag, som kan gemmes og publiceres senere.

Kasper Lomholdt fortæller, at Sidesporet har professionelle teknikkere - lyd-, lys og kamerafolk - til at betjene det nye udstyr, som blandt andet omfatter flere kameraer og mikrofoner, en billedmixer og en recorder, for det tilfælde at kunden gerne vil have dagens produktion med hjem på SD eller USB-kort.

- Derudover har vi også optimeret lyset i Rotationen, da det kræver meget lys at lave pæne TV billeder, siger Kasper Lomholdt.

Det er ikke umiddelbart planen, at det nye udstyr skal bruges til live-streaming af koncerter, selvom muligheden er der.

- Hos Sidesporet foretrækker vi fortsat den gode live oplevelse til koncerterne. Det nye udstyr giver dog også muligheden, for at live-streame koncerter og optage musikvideoer, slutter Kasper Lomholdt.