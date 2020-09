Jette Møller, formand for menighedsrådet, kirkeværge Kristian Knudsen og Henning Hoffmann, der er med i kirkegårdsudvalget, foran den 400 år gamle mur ved kirkegården i Jyderup. Foto: Per Christensen

400 år gammel mur renoveres for en million

En million kroner. Det kommer det - i runde tal - til at koste at få renoveret dele af den omkring 400 år gamle ringmur ved kirkegården i Jyderup og at få flyttet en pille og dermed udvidet portalen ind til kirkegården. Gennem mere end et halvt hundrede år har syv meter af kirkegårdsmuren hældt faretruende ud mod Jyderup Kirkevej. Desuden har det været vanskeligt for rustvogne at komme ind på kirkegården gennem den smalle portal.