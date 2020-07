Polititeknikere i gang på gerningsstedet i Kundby få timer efter, at kvinden fra Kundby døde af sine knivstik.

40-årig tiltalt for drab på to kvinder

Nu har anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter otte måneders efterforskning og juridisk vurdering af beviserne tiltalt en 40-årig mand for drab på de to kvinder.

På gerningstidspunktet var han samlever med Line Messerschmidt, som han havde to børn med. Hun havde yderligere to børn fra et tidligere forhold. Og den tiltalte havde tidligere dannet par med Jeanette Rømer Hansen fra Kundby. De havde ét barn sammen.

Den dengang 39-årige mand meldte kort efter drabet i Kundby sig selv til politiet i Holbæk, og i det efterfølgende grundlovsforhør indrømmede han, at han havde forårsaget de to kvinders død. Han ville dog ikke erklære sig skyldig i forsætligt drab på samleveren og eks-samleveren, men nøjedes med at erkende vold med døden til følge.