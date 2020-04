Østre Landsret har i denne uge for tredje gang udsat en sag fra Svinninge, hvor en 40-årig mand ved Retten i Holbæk sidste år blev idømt forvaring efter et voldeligt overfald på sin daværende kæreste.

40-årig risikerer forvaring: Corona udsætter grov voldssag for tredje gang

Det blev heller ikke i denne uge, at et nævningeting i Østre Landsret fældede dom i en sag fra Svinninge, hvor en nu 40-årig mand er tiltalt for flere dages grov vold, som tilbage i begyndelsen af februar 2018 efterlod hans daværende 24-årige kæreste med livsfarlige kvæstelser.

