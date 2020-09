3F er klar til kamp mod bøfhus

3F er i konflikt med Jensens Bøfhus om overenskomsten for de ansatte i kædens restauranter blandt andet i Holbæk. Den lokale afdeling er klar til kampen, lyder det fra afdelingsformand Allan Andersen. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Holbæk - 21. september 2020

En lønnedgang på 20 kroner i timen er uacceptabel, og det undrer den lokale afdelingsformand i 3F, at ejerne af restaurantkæden Jensens Bøfhus ikke vil give de ansatte ordentlige løn- og arbejdsforhold. 3F Holbæk-Odsherred melder ud, at man er klar til at gå til kamp mod bøfhuset med restaurant på havnen i Holbæk for at beskytte tjenerfaget, branchen og ordnede løn- og arbejdsvilkår.

En varslet strejke og sympatistrejke mod kæden fra juni i år blev på grund af coronavirus udsat af 3F.

Håbet var, at Jensens Bøfhus ville forhandle en ny skræddersyet overenskomst. Det blev afvist, og siden 11. september har konflikten været en realitet.

3F-medlemmer må ikke arbejde i bøfhusene, og Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet og Transportgruppen i 3F har varslet sympatikonflikt. Blandt andet må 3F-medlemmer hos Jensens Foods ikke fremstille, pakke og håndtere bøffer til restaurantkæden.

I marts lockoutede Jensens Bøfhus 3F's medlemmer, og en cirka 30 år gammel overenskomst for cirka 750 ansatte forsvandt.

Jensens Bøfhus vil have overenskomst som kæden Flammens, her får de ansatte 20 kroner mindre i timen.

3F har afvist med begrundelsen, at der er forskel på Flammen med buffet og Jensens Bøfhus med servering. Flammen har værter, Jensens Bøfhus har tjenere, og de skal aflønnes derefter.

Jensens Bøfhus har ifølge 3F afvist at lade en dommer afgøre stridsspørgsmålet tjener kontra vært.

- Det er et helt usædvanlig skridt, ejerkredsen har taget. Hvorfor ønsker de ikke at reklamere med, at de har ordnede løn og arbejdsforhold? spørger Allan Andersen.