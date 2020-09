Konflikten om overenskomst til tjenere hos Jensens Bøfhus har varet i månedsvis. Torsdag stillede 3F?ere sig op foran bøfhuset på havnen i Holbæk for at give deres forklaring på konflikten. Foto: Margit Pedersen

3F-demonstration foran bøfhus

Holbæk - 25. september 2020 kl. 10:07 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Med banner og oplysning stod omkring 10 medlemmer af 3F Holbæk-Odsherred foran Jensens Bøfhus i Holbæk torsdag eftermiddag. Info-demoen er et led i kampen for at få en overenskomst tilbage til serveringspersonalet. - Vi oplyste om baggrunden for konflikten, og overraskende mange var positive og ville gerne snakke. Vi opfordrede ikke til at boykotte Jensens Bøfhus. Men flere valgte efter snakken at vende om, siger faglig sagsbehandler Birgit Jørgensen, 3F Holbæk-Odsherred.

I marts lockoutede Jensens Bøfhus alle 3F ansatte og frigav sig på den måde fra en gammel overenskomst. Jensens Bøfhus vil have en overenskomst som restaurantkæden Flammens, hvor der ikke er servering af tjenere. Det betyder, at de ansatte får en lavere løn. Direktør i Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen, fastholder, at kæden heller ikke har tjenere, men enhedsmedarbejdere som i Flammen.

- Men vi holder fast i, at det er et fag at servere, at de ansatte er tjenere. Det har til nu ikke været muligt at få en forhandling om en overenskomst. 3F har også tilbudt at lade Arbejdsretten afgøre, om serveringspersonalet er tjenere, det er også blevet afvist. Nu gør vi et nyt forsøg på at få en forhandling og løsning, forklarer Birgit Jørgensen.

Fra 16 til 19 stod den lille skare klar iført mundbind for at give 3F's forklaring på konflikten, som har varet siden lockouten i marts. Coronavirus er årsag til, at konflikten udadtil ikke har været synlig siden lockouten i marts. Anders Nikolaisen har ved flere lejligheder også i Nordvestnyt understreget, at det ikke er lykkedes 3F at overbevise ham om, at kæden har tjenere og ikke enhedsmedarbejdere.

Efter lockouten blev en del af de lockoutede genansat uden overenskomst, men på de samme vilkår som før. Nyansatte ansættes på vilkår a la kæden Flammens. Det betyder, at nogle får mindre i løn, men pensionsordningen er bedre ifølge direktøren. - Det må han prøve at overbevise mig om, for som jeg har læst mig frem til, er den dårligere, bemærker Birgit Jørgensen. I flere andre byer var der også demonstration foran Jensens Bøfhus, men som i Holbæk med begrænset deltagertal på grund af coronavirus.