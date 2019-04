39-årig far til fire døde efter påkørsel: Nu skal sagen for landsretten

I dagene efter påkørslen blev der lagt blomster foran Circle K på Valdemar Sejrsvej i Holbæk, hvor en 39-årig mand blev dødeligt kvæstet.

Holbæk - 23. april 2019 kl. 15:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt halvandet år efter, at en 39-årig mand og far til fire børn i oktober 2017 blev kørt ihjel foran Circle K på Valdemar Sejrsvej i Holbæk, sidder 29-årige Jarfar Mohammed Rida Al Jasiri på ny anklaget for bevidst at have kørt sin bil ind i den anden mand og dermed forårsaget hans død.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Jarfar Mohammed Rida Al Jasiri blev i slutningen af juni sidste år af et nævningeting i Holbæk idømt seks års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig for grov vold med døden til følge. Den dømte er irakisk statsborger, men har boet i Danmark det meste liv.

Den 29-årige ankede straks byrettens dom, og på torsdag bliver ankesagen så indledt ved Østre Landsret i København. Her vil han på sin side frikendes, mens anklagemyndigheden vil kræve en hårdere straf end de seks års fængsel, som nævningetinget i Holbæk nåede frem til 29. juni sidste år.

Det var omkring klokken 22.50 torsdag den 5. oktober 2017, at den 39-årige holbækker blev ramt af den lille VW-personbil. Efter påkørslen faldt han til jorden foran Circle K-tankstationen og pådrog sig så svære kvæstelser i kraniet og hjernen, at han senere samme aften blev erklæret død på Holbæk Sygehus.

Kort efter påkørslen anholdte politiet den dengang 27-årige fører af bilen et andet sted i Holbæk. Også hans dengang 26-årige kammerat blev anholdt efter, at de to selv havde ringet til politiet umiddelbart efter, at den 39-årige var blevet ramt af bilen, og de to venner havde forladt stedet i høj fart.

Den nu 29-årige har været fængslet i sagen lige siden, mens kammeraten blev løsladt relativt hurtigt, fordi han ikke sad i bilen, da påkørslen skete, og der blev heller ikke rejst tiltalte mod ham.

Nogle timer forud for den dødelige påkørsel havde de to kammerater mødt den senere afdøde på McDonald's ved siden af tankstationen, og der havde udspillet sig en eller anden form for konflikt mellem parterne. Den 39-årige havde to af sine fire børn med på McDonald's.

Parterne aftalte at mødes senere på aftenen. Da de to kammerater dukkede op ved Circle K, kom den 39-årige også frem, og han havde taget tre venner med.

Jarfar Mohammed Rida Al Jasiri har under hele sagen benægtet, at han bevidst kørte sin bil ind i den 39-årige mand. I byretten forklarede han, at han følte sig truet af den 39-årige og hans venner, blandt andet fordi han troede, at en af dem havde en kniv.

- Jeg var virkelig bange, og jeg skulle bare væk. Jeg får nærmest tunnelsyn og går i panik, og jeg tænker, at jeg ikke skal dø. Jeg tror, at alle andre ville gøre det samme i den situation, lød den 29-åriges forklaring på, hvorfor han havde skyndt sig ind i sin bil og derefter var kørt frem mod manden.

I byretten påberåbte den 29-årige sig dog ikke, at påkørslen var sket i nødværge, men at der snarere var tale om uagtsomt manddrab. Det straffes mildere end grov vold med døden til følge.

Et enigt nævningeting i Holbæk fandt det dog bevist, at den 29-årige bevidst kørte bilen frem mod den 39-årige, og han blev derfor dømt for grov vold med døden til følge.

Nu er sagen så lagt i hænderne på et nyt nævningeting i Østre Landsret, som har afsat fire dage til at behandle sagen. Første retsmøde er på torsdag, og der ventes dom i sagen mandag eller tirsdag i næste uge, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

