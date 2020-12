Bilisten mistede kontrollen over sin bil og ramte en lygtepæl.

36-årig bilist ramte lygtepæl

En 36-årig mand fra Holbæk slap mandag formiddag uskadt fra et trafikuheld i krydset mellem Skovvejen og Knabstrup Møllebakke ved Knabstrup.

Manden kom klokken 10.58 kørende i vestlig retning ad Skovvejen kort efter Kalundborgmotorvejens ophør. Ifølge politiet mistede den 36-årige kontrollen over sin bil, og ved Knabstrup Møllebakke påkørte han derfor en lygtepæl. Den kom til at hælde ind over en mark.