350 i sparekasse på hjemmearbejde eller ferie

Holbæk - 14. marts 2020

Overordnet set betragter vi det - efter statsminister Mette Frederiksens meldinger - som en ret alvorlig situation. Vi lægger og 100 procent op ad anbefalingerne, og derfor sender vi cirka 60 procent af de ansatte hjem fra mandag.

Det fortæller administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Lars Petersson om situationen omkring faren for corona­smitte.

Der var ifølge årsrapporten for 2019 i gennemsnit 561 fuldtidsansatte i sparekassen, men antallet af hoveder er større. Dermed er det cirka 350 medarbejdere - fordelt på hovedsædet i Holbæk og de 42 filialer og to erhvervscentre på Sjælland og Fyn - der ikke møder på arbejde på mandag.

Nogle af dem har ferie, men de fleste vil arbejde hjemmefra.

Filialer er bemandet - men døren er låst Flere pengeinstitutter har valgt helt at lukke filialerne, hvilket sparekassen ikke gør, men der vil ikke være uhindret adgang.

- Samtlige af vores filialer vil være bemandet indtil videre, men med nedsat personale. Fra mandag vil døren også være låst, men med information udenfor. Det helt store tema er at undgå fysisk kontakt. Hvis man for eksempel skal sætte en underskrift, kan der blive låst op. Men det vil kun være i nødstilfælde, forklarer Lars Petersson.

Møder med kunderne vil altså foregå over telefonen og ikke ved personligt fremmøde. Også døren ved hovedsædet på Isefjords Allé i Holbæk vil være låst.

- Sparekassen vil være 100 procent kørende, men alting vil foregå på telefon. Udviklingen i teknologien betyder, at vi kan drifte sparekassen. Blandt andet har vi på tredje sal i Kanalstræde 10 en digital afdeling, der betjener kunder på Sjælland og Fyn, og nogle af de medarbejdere kan også arbejde hjemmefra, siger Lars Petersson.

Bestilling af valuta bliver indstillet En enkelt ting har Sparekassen Sjælland-Fyn dog helt sat på pause, nemlig bestilling af valuta til rejser i udlandet.

- Vi betragter pengesedler som en potentiel stor risiko for at kunne bære smitte. Og behovet for valuta er heller ikke så stort lige nu, konstaterer Lars Petersson.

Chefen arbejder selv hjemmefra Den administrerende direktør arbejder i øvrigt også selv hjemmefra, mens de to øvrige i direktionen - Bruno Riis-Nielsen og Lars Bolding - arbejder på forskellige etager. Også stabscheferne arbejder adskilt fra hinanden, ligesom der i det hele taget bliver sørget for at holde afstand mellem de medarbejdere, der er på arbejde.

- Dagligdagen går videre, men det er en helt ny verden, hvor vi kan mærke, at aktiviteterne er gået i stå, siger Lars Petersson.

I sparekassen blev der i øvrigt allerede midt i februar - omkring 14 dage før det første danske tilfælde af coronasmitte blev konstateret - taget skridt til at etablere et beredskabsrum, da man forudså, at smitten også kunne ramme Danmark. Beredskabsrummet fungerer nu på femte sal i hovedsædet på Isefjords Allé.