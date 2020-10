33-årig kørte galt på motorvejen

En 33-årig mand fra Mørkøv kørte mandag morgen lidt efter klokken 5 galt på Holbækmotorvejen syd for Ågerup ved Holbæk

Manden mistede herredømmet over bilen i en kurve, så bilen kørte ned over en skrænt til Holbækmotorvejen mod øst, hvor den blokerede for trafikken i første vognbane. Bilen landede på siden, og der blev sendt en ambulance og politi til stedet. Bilisten blev kørt til kontrol på sygehuset, men slap fra uheldet med en mindre skade på sin hånd.