32 millioner skal løfte boligkvarterer

Når disse to områder skal have noget ekstra, handler det om, at der i de to almennyttige boligområder bor forholdsvis flere, som ikke har et job, end der gør i resten af Holbæk. Forholdsvis flere af børnene klarer sig dårligere i skolen. Og der er flere på førtidspension og flere med psykiske problemer end i resten af Holbæk.

Over de næste fem år skal en indsats til mere end 32 millioner kroner give et løft til Ladegårdsparken og Vangkvarteret i Holbæk. Det handler om to nye helhedsplaner, som viderefører den nuværende særlige indsats i de to boligområder i Holbæk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her