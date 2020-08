32-årig bilist bragede ind i husmur

Det skete ved 19.30-tiden, og ud over en beskadiget mur måtte Seas-NVE reparere et ødelagt el- og fiberskab, og en radiator blev slynget gennem lokalet.

En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi skønnede, at den 32-årige mand fra Jyderup var påvirket af spiritus, og han sigtes for spirituskørsel. Han blev også testet for narkotika i blodet, da politiet fandt 1,5 gram amfetamin i bilen - det giver en sigtelse for besiddelse af narkotika.

Desuden vil han blive sigtet for at køre bil uden gyldigt førerbevis, da han er frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel.

På Facebook har flere kommenteret uheldet og peger på, at der køres ræs blandt andet på Holbækvej. Nogle mener også, at bilen, der kørte ind i husmuren, er kendt for at køre meget for stærkt.

Midt- og Vestsjællands Politi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, om der er blevet kørt for stærkt, og at det kan være en medvirkende årsag til, at han mistede herredømmet på den lige vej ud for Jyderup Fysioterapi.