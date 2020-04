På tre uger er det samlede antal ledige i Holbæk Kommune steget med 366. Foto: Agner Ahm

30 procent flere ledige

Holbæk - 02. april 2020 kl. 13:04 Af Agner Ahm

For hver tre holbækkere, som var ledige, da coronakrisen startede, er der nu fire, som står uden job. Det er en uhørt voldsom stigning i ledigheden på en periode på bare tre uger.

I tørre tal var der 1239 ledige den 9. marts. På tre uger steg det med 366 til nu 1605 personer. Det siger Beskæftigelsesministeriets seneste opgørelse, som er lavet mandag i denne uge.

Omregnet i procenter er ledigheden i Holbæk steget med 29,4 procent - en anelse mere end i landet som helhed, hvor stigningen er på 28,1 procent.

Sammenligner man med de samme tre uger sidste år, er antallet af nye ledige tredoblet på grund af coronaen.

- Det er en rigtigt ærgerlig situation - først og fremmest for de mennesker, som er ramt. De, der har mistet deres job, er i en meget vanskelig situation, og situationen er bestemt også alvorlig for de virksomheder, som har måttet fyre folk, siger Lars Dinesen (S), som er formand for beskæftigelsesudvalget i Holbæk Kommune.

- Ud fra tallene kan vi se, at mange er blevet ledige. Hvis man endelig skal pege på noget positivt, kan man regne ud, at der er mange, som er sendt hjem, men stadig har et job. Ellers ville tallene være endnu større, konstaterer Lars Dinesen og tilføjer:

Økonomisk bét - Der venter et meget stort opsamlingsarbejde, når det hele gradvist starter igen - mest alvorligt for de ledige og virksomhederne. Men det giver også kommunen nogle økonomiske udfordringer. Vores beskæftigelsesbudget var snævert i forvejen, og det her sætter os unægteligt i en meget svær situa- tion.