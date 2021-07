Se billedserie De nye lejligheder bliver tredje etape af VABs boliger i Vølunden - dele af de to første etaper ses i baggrunden. Opgaven er for nylig sendt i udbud, og håbet er, at byggestarten kan gå sidst på året. Foto: Per Christensen

30 nye boliger på vej i Vølunden

Holbæk - 11. juli 2021 kl. 13:11 Af Kaj Ove Jensen

Det bliver 30 almene familieboliger, der opføres af Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) i Vølunden i Holbæk. Det bliver tredje etape på grunden, hvor der i forvejen er 147 beboede lejligheder, fordelt med 118 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger.

- Vi har for et par dage siden sendt projektet i udbud. Der er en frist på otte uger til at komme med bud, mens det normalt er fire-seks uger. Vi har forlænget fristen på grund af sommerferien, og fordi vi ikke vil presse entreprenørerne, så de risikerer at sige nej tak, fortæller Karsten Krüger, der er administrerende direktør i VAB.

Bekymring for priserne Udbuddet kommer i en tid, hvor der er fuld fart på byggeriet, hvilket har betydet stigende priser.

- Vi er en smule bekymret for priserne og er meget spændte på, hvad der kommer ind af bud, siger Karsten Krüger.

Hvis priserne bliver højere end budgetteret, kan det blive nødvendigt at foretage justeringer af projektet.

Boligselskabet kan sætte gang i processen, efter at Holbæk Kommunalbestyrelse på sit sidste møde før sommerferien, midt i juni, gav tilsagn om at yde en kommunal grundkapital. Den er i dette tilfælde på 4,1 millioner kroner, som svarer til otte procent af den samlede anskaffelsessum for boligerne på 51,3 millioner kroner. Ifølge lovgivningen skal kommunens grundkapital udgøre otte procent, når boligerne er under 90 kvadratmeter i gennemsnit.

Fra 34 til 30 boliger I Vølunden bliver der 20 torumsboliger på 67 kvadratmeter og 10 torumsboliger på 90 kvadratmeter.

I første omgang var der planlagt 34 boliger. Det ville også i det projekt have været 10 boliger med tre rum. Desuden skulle der have været 16 boliger med to rum plus otte boliger med ét rum.

Den gældende lokalplan for Vølunden giver på det pågældende areal mulighed for at opføre rækkehuse i to eller tre etager, og i det aktuelle tilfælde bliver det med to etager. Lokalplanen giver imidlertid ikke mulighed for at opføre boliger med vandrette skel - altså en bolig i stueetagen og en anden bolig på førstesalen.

Derfor måtte VAB ændre projektet til de 30 boliger.

Holbæk Kommunalbestyrelse havde ellers i oktober sidste år givet tilsagn om 4,3 millioner kroner til de 34 boliger, som samlet ville koste 53 millioner kroner.

- Da man studerede lokalplanen nærmere viste det sig, at der ikke var mulighed for at lave vandrette lejlighedsskel, når det er rækkehuse. Vi ville gerne have lavet otte små boliger, men det ville tage mindst et år at få vedtaget en ny lokalplan. Og der er efterhånden også mange små boliger i Holbæk, og der er de nye ungdomsboliger på vej på Lundemarksvej, siger Karsten Krüger.

I oktober lød tidsplanen, at boligerne kunne være klar til indflytning i forsommeren 2022. Det holder ikke med det ændrede projekt.

Måske klar i foråret 2023 Måske kan kommunalbestyrelsen i september godkende projektets Skema B, som udarbejdes på baggrund af de priser, som er kommet ind ved udbuddet.

- Vi håber meget på byggestart i sidst på året. Der er en byggeperiode på cirka 15 måneder, så boligerne kan forhåbentlig være klar i det tidlige forår 2023, siger Karsten Krüger.

En del har allerede skrevet sig op som interesserede i at leje en bolig i etape tre. Udlejningen begynder først et halvt års tid før den ventede indflytning.

De nye boliger kommer til at adskille sig fra etape et og to, der er i mursten. Etape tre bliver beklædt med træ, enten ceder eller sibirisk lærk.