En 30-årig mand fra Holbæk blev torsdag dømt for handel med narkotika.Foto: Mie Neel

30-årig mand udvist efter narkodom

En 30-årig mand fra Holbæk blev torsdag i Retten i Holbæk idømt et års fængsel samt udvist af Danmark i seks år.

I lejligheden fandt politiets narkohunde over 90 gram kokain beregnet til videresalg.

Politiet var overbevist om, at det var den 30-årige, der ejede kokainen, og han blev derfor anholdt.

Torsdag var efterforskningen afsluttet, og arbejdet med sagen så fremskreden, at den 30-årige kunne stilles for retten.

Her fandt dommeren og de to domsmænd, at den 30-årige var skyldig, og han blev derfor dømt.