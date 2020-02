30 år med genbrug til lokalt ungdomsarbejde

Hvad der begyndte som et forsøg efter en køretur til sydhavsøerne, er nu endt med at kunne give hundredevis af tusind kroner ud til ungdomsarbejde i ind- og udland.

- For 30 år siden, var jeg på køretur med en veninde til Maribo. Undervejs talte vi om at åbne en genbrugsbutik. Da vi var kommet hjem havde jeg tænkt mig om, og sagde nej, da veninden ringede om det igen. Hun sagde jo, og at de kunne låne en stald i Regstrup til butikken, forklarer Eva Jensen, der nu 30 år senere ikke har fortrudt, at hun lod sig overtale.