29-årig fængslet i ny narkosag

På baggrund af et tip om, at der muligvis blev handlet med narkotika på en adresse i Tølløse-området slog Midt- og Vestsjællands Politi onsdag formiddag vejen omkring adressen.

Her fandt betjentene da også 33 gram kokain, som den 29-årige mand på adressen blev sigtet for at være i besiddelse af med henblik på videresalg.

Ifølge Martin Bjerregaard, talsmand hos Midt- og Vestsjællands Politi, skyldes fremstillingen, at den 29-årige mand tidligere er dømt for lignende narkokriminalitet. Han blev i november 2020 løsladt fra afsoning af en sådan dom.

I grundlovsforhøret, der på anklageren begæring blev holdt for lukkede døre, nåede dommeren da også frem til at varetægtsfængsle den 29-årige med begrundelse, at der er risiko for, at han begår ny kriminalitet på fri fod.