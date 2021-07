Et af protest-bannerne er sat op her ved starten af alleen som fører frem til Vognserup Gods, når man kommer fra Kundby. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: 28 naboer siger nej til nye vindmøller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

28 naboer siger nej til nye vindmøller

Holbæk - 16. juli 2021 kl. 15:10 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En stor del af beboerne på vejene Vognserup og Vognserup Engvej er gået sammen i en protest mod godsejer Hans Christian Teisens idé om at rejse fire store vindmøller ved Kobbel Å syd for Vognserup.

- Vi blev ærligt talt temmelig rystede, da vi læste i avisen om projektet. Vi bor i et fantastisk naturskønt område. Det vil være så ærgerligt at ødelægge det med fire store vindmøller, siger Christina Voss.

Modviljen mod vindmøller har fået et synligt udtryk med en række store bannere, som kan ses, når man kører ad vejen Vognserup. »Vindmøller i Vognserup - Nej tak«, lyder budskabet.

Bag aktionen står 28 personer, nemlig ejerne af 15 ejendomme på Vognserup og Vognserup Engvej.

Fra enden af Vognserup Engvej er der omkring 900 meter ned til engene ved Kobbel Å, hvor de fire store møller er placeret i den foreløbige skitse, som er udarbejdet af energifirmaet Momentum Gruppen i samarbejde med ejeren af Vognserup Gods.

- Det er et fantastisk område, og vi forstår simpelt hen ikke, hvordan man kan finde på at ville opstille store møller her. Der blev også debatteret vindmøller i 2013 - dengang var godsejeren selv imod. Dengang var placeringen en lidt anden, men for os er det det samme. Vores naturskønne område bør skånes for vindmøller - uanset om man taler om en placering op mod Trønninge eller nede i mosen (ved Kobbel Å, red.), som godsejeren nu foreslår, siger Christina Voss.

Værditab I en mail til godsejeren har de 15 husstande peget på, at møller vil forringe værdien af alle ejendomme i området.

Beboerne er klar over, at tabet kan udløse økonomisk kompensation. Men i mailen til Hans Christian Teisen påpeger de, at selv hvis man kan få en rimelig kompensation, er der andre konsekvenser af projektet, som ikke kan kompenseres.

Frygter for sundheden - Vi frygter støj og helbredsproblemer. Vi kender folk, der bor på den anden side af Kundby over mod vindmøllerne ved Ny Bjergby. De fortælle om lavfrekvent støj - en ubestemmelig fornemmelse af ubehag. Og nogle gange er det, så det klirrer, siger Christina Voss.

Hun og resten af beboergruppen betoner, at de udmærket kan se værdien af strøm produceret på vindmøller.

- Men med alle de gener, vindmøller giver til alle i området, er der kun ét sikkert sted at anbringe vindmøller, og det er ude på havet, siger Christina Voss.

Hun fortæller, at beboerne egentlig håbede, at deres første protestmail til Hans Christian Teisen ville have fået ham til at skrinlægge tanken. Men sådan ser det ikke ud, og derfor lægger beboerne nu an til en længere og mere omfattende indsats mod projektet.

- Foreløbig har vi sat nogle skilte op for at gøre opmærksom på vores sag. Og der vil komme flere. Og så må vi i gang med at sætte os ind i alt det tekniske, lovregler og så videre, forklarer Christina Voss.

Konflikt-liste Via en aktindsigt har beboergruppen dog allerede fået et vist indblik i, hvordan kommunens administration ser på sagen.

Aktindsigten gælder sonderende møder og korrespondance mellem kommunens teknikere på den ene side og Hans Christian Teisen og Momentum Gruppen på den anden side.

Her har kommunens teknikere blandt andet lavet en foreløbig kortlægning af, om mølleprojektet kan komme i konflikt med andre planer samt love og regler. I denne indledende konfliktsøgning har kommunen fundet ni konflikter, som gælder alt fra åbeskyttelses- og skovbyggelinjer til sikring af bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

Det betyder næppe, at projektet er umuligt. Men ud fra konfliktlisten kan det i hvert fald konstateres, at der er meget, der skal undersøges. Og der er brug for adskillige dispensationer, sådan som reglerne ser ud i dag .

relaterede artikler

Vindmøller: Godsejer opfordrer til dialog 16. juli 2021 kl. 15:10

Vindmøller ved Vognserup - overblik 16. juli 2021 kl. 15:10