28-årig sigtet for grov vold

Manden har angiveligt udøvet vold mod sin partner på et tidspunkt i løbet af lørdagen. Kvinden blev slået og desuden udsat for forskellige andre former for vold.

Hvis den 28-årige ender med at blive kendt skyldig, kan straffen blive meget alvorlig. Han er tidligere straffet og stadig i sin prøveperiode. Det betyder, at en ny dom ikke kun vil udløse en straf for volden mod partneren, men også at han kommer til at afsone den del af den tidligere dom, som han slap for ved prøveløsladelsen.