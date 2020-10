Artiklen: 28-årig mistænkt for at være årsag til uheld

En 28-årig mand fra Holbæk var onsdag ved 17-tiden impliceret i et færdselsuheld ved Kongebakken i Roskilde.

Ingen af parterne kom noget alvorligt til, men der var skader på bilerne. Og den 28-årige mistænkes for at have overtrådt sin vigepligt, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.