Der var to grundlovsforhør i Retten i Holbæk i dag. Det ene gælder en mistænkt i et overfald ved Holbæk Station for 10 dage siden. Det andet handler om et overfald syd for Holbæk søndag eftermiddag.

28-årig meldte sig selv til politiet

Her dukkede en 51-årig mand fra Odsherred op for at tale med to personer om et mellemværende. Diskussionen endte med, at den 51-årig blev overfaldet.