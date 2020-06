Københavns Byret har søndag fundet den 28-årige skyldig i to drab og frifundet ham for et tredje. Foto: Julie Stine Stern Johansen/Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Sca

28-årig eks-holbækker fundet skyldig i drab på to pensionister

Holbæk - 07. juni 2020 kl. 10:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 28-årige James Schmidt er søndag formiddag ved et nævningeting i Københavns Byret kendt skyldig i drab på en 81-årig kvinde og en 80-årig mand på Østerbro i København i 2019.

Til gengæld er han blevet frifundet i et tredje forhold, hvor den 28-årige var tiltalt for at have dræbt en 82-årig kvinde.

Det oplyser Ritzaus Bureau.

Den tiltalte har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Den 28-årige James Schmidt har tidligere heddet Lual Yai Fayin Lual, og han boede i en årrække i Holbæk.

I 2011 blev den dengang 18-årige mand dømt for voldtægt af en 14-årig pige i Holbæk, ligesom han blev fundet skyldig i drabsforsøg på en af sin mors veninder. Sagen kørte i Københavns Byret, og både byretten og senere Østre Landsret nåede på baggrund af Retslægerådets vurdering frem til, at den unge mand var så farlig for andre mennesker, at han skulle dømmes til forvaring på ubestemt tid.

På det tidspunkt var han den yngste nogensinde til at blive idømt tidsubestemt forvaring.

I 2012 omgjorde Højesteret den afgørelse og idømte i stedet Lual Lual syv års fængsel.

Siden skiftede han navn til James Schmidt, og i foråret 2019 blev han anholdt og sigtet for drab på flere ældre borgere i en beboelsesejendom på Østerbro i København.

Det førte til, at han blev tiltalt for tre drab, og søndag er han altså fundet skyldig i to drab og frifundet for det tredje.

Anklagemyndigheden går efter at få den 28-årig idømt fængsel på livstid. Der ventes dom og dermed udmåling af straffen i løbet af søndag.

Læs mere om søndagens afgørelse her.

