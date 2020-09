27-årig erkender medvirken til drab: Udpeger mistænkte hovedmænd

Mikkel Oliver Falck Nielsen blev dømt for at have været en del af planlægningen af drabet ved at få den 18-årige hen til opgangen Ladegårdsparken Vest 135.

Det havde de gjort mange gange før, og de to kendte hinanden. Dog ikke kun for det gode, for ifølge den 27-årige havde Saidi i et par omgange »rullet« ham for hash, ligesom den nu dømte forklarede, at han måtte forsyne den 18-årige med hash til gengæld for ikke at have problemer med nogle af dem fra Vang-gruppen.