En hundepatrulje opdagede, at de 26-årige forsøgte at liste sig væk, og han blev derefter anholdt.

Artiklen: 26-årig forsøgte at stikke af: Mistænkt for tyveri af entreprenørmaskiner

26-årig forsøgte at stikke af: Mistænkt for tyveri af entreprenørmaskiner

En 26-årig mand fra Tølløse var onsdag formiddag fortsat i politiets varetægt efter, at han tirsdag aften var blevet anholdt og sigtet for tyveri af entreprenørmaskiner fra byggepladser i Birkerød og Hvidovre.

Midt på formiddagen tyggede Midt-og Vestsjællands Politi og anklagemyndigheden fortsat på, om den 26-årige senere på dagen skulle fremstilles i grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet.

Den 26-årige blev anholdt efter, at Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag klokken 22.12 fik en anmeldelse om, at der holdt nogle stjålne entreprenørmaskiner på en bestemt landejendom i Tølløse.

Da betjentene ville have en snak med ejendommens beboer, var der ikke umiddelbart nogen hjemme. Men en hundepatrulje fik fat i den 26-årige mistænkte mand, som havde gemt sig i et udhus, men blev opdaget, da han forsøgte at snige sig væk.

Han blev derefter anholdt og sigtet for tyveri af maskinerne.