Den 26-årige er sigtet for vold mod politimanden og skal foreløbigt være bag tremmer til den 13. april.

26-årig fængslet for at nikke betjent en skalle

Som sn.dk også omtalte forleden udviklede en anholdelse i Ahlgade i Holbæk mandag eftermiddag sig i en voldelig retning, da en 26-årig mand mistænkt for butikstyveri mod en tøjforretning ved 16.30-tiden nikkede ud efter en politimand med en skalle.

Betjenten blev ramt let i hovedet, men kom ikke til skade.

Anklagemyndigheden valgte under alle omstændigheder at fremstille den 26-årige uden fast bopæl i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling for vold mod politimanden.