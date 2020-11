25.000 kroner til Frelsens Hærs julehjælp

- Med det nuværende forsamlingsforbud må vi ikke være 40-50 frivillige forsamlet og pakke varerne. Så vi må gå andre veje og har aftalt med Meny, at de familier, vi hjælper, i år får et gavekort til alle julevarerne, og at gavekortet kan indløses i Meny i Holbæk, forklarer Arne Knudsen.

- Vi er spændte på at se, hvor meget der kommer ind i år, hvor vi formentlig vil opleve flere ansøgere, som er berettigede til julehjælp. Med corona-situationen er jeg sikker på, at den skjulte nød er større i år, og at der er ekstra brug for julehjælpen, siger Mette Lundholt.