Med behørigt mundbind og andre forholdsregler pakkede medlemmer af Ladies Circle i Holbæk 250 gaver ind.

250 lokale julegaver på vej til børnehjem og hospitaler

Holbæk - 09. november 2020 kl. 19:23

De har været tidligt ude med at pakke årets julegaver ind hos kvindenetværket Ladies Circle i Holbæk, men når gaverne skal køres hele vejen til Rumænien, er det et passende tidspunkt.

Den lokale Ladies Circle-­klub har i flere år pakket julegave i skotøjsæsker og sendt dem med den såkaldte Julegavekonvoj - et oprindeligt tysk initiativ taget af foreningen Round Table - til glæde for børn i en række østeuropæiske lande. Således også i år, hvor der nu er blevet pakket 250 julegaver til børn i alderen tre til 15 år på blandt andet børnehjem og hospitaler i Rumænien.

- Vi glæder os helt vildt over, at vi kan sende hele 250 pakker af sted i år - det er vores rekord - med alt fra skriveredskaber og toiletsager til legetøj, bamser, huer, vanter og klæd-ud-tøj. Det er kun muligt, fordi lokale virksomheder og en lang række privatpersoner donerer det bedste fra gemmerne og hjælper os godt på vej, så vi kan pakke, sende af sted og skabe ny glæde hos børn, for hvem en skotøjsæske med lidt af hvert måske er den eneste gave, de får, siger klubbens koordinator for årets julegavepakkeri, Lone Hoelgaard Havmand, i en pressemeddelelse.

Trodser corona Ved julegaveindpakningen for nylig blev der taget en række corona-forholdsregler med afstand mellem de frivillige kvinder fra Ladies Circle, mundbind og sprit. Og man sørgede for at så få hænder som muligt var i kontakt med de gaver, der traditionen tro blev pakket ned i skotøjsæsker.

Den lokale klub er glad for, at det trods corona - og måske særligt i et år med corona - er lykkedes at sende 250 gaver til rumænske børn.

Tidligere er de danske bidrag til Julegavekonvojen først blevet sendt til Tyskland og læsset på den egentlige konvoj. Men fra i år er der stiftet en selvstændig dansk forening for Julegavekonvoj, og det betyder, at der sendes en Julegavekonvoj af sted direkte fra Danmark til Rumænien.

Det er Round Table i tæt samarbejde med Ladies Circle, der står bag julegavekonvojen.

Send din egen gave Selv om julegaverne er pakket, kan man stadig nå at pakke sin egen skotøjsæske med gaver og frem til senest den 16. november indlevere den indpakket og med oplysning om aldersgruppe og eventuelt køn på den ideelle modtager hos RedOffice på Gl. Ringstedvej 33 i Holbæk.

Det koster 20 kroner i fragt, og så vil gaven komme med konvojen til Rumænien, oplyser Ladies Circle i pressemeddelelsen.