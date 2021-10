25 års hårdt arbejde bærer nu frugt

Rigtige beslutning

- Jeg erkendte, at en ingeniør kan trække en virksomhed så langt, som vi var nået i 2017. Jeg var årsagen til, at vi var kommet dertil, men jeg er opfinder og ingeniør helt ind i knoglemarven. Jeg stod i vejen for, at virksomheden kunne komme videre. Det var en enorm kamel at sluge, men bagefter er jeg så stolt over at have truffet den rigtige beslutning om at sætte et nyt hold. Det er et nyt hold, der kan tage virksomheden et trin videre. Vi vil så gerne vise, at der kan laves en virksomhed i Nordvestsjælland, der kan komme ud over rampen, siger Anders Larsen.