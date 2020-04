25-årig mand anholdt for drab på 18-årig

I begyndelsen af maj sidste år - en uge efter drabet - anholdt politiet en dengang 24-årig mand og fik ham varetægtsfængslet for drabet. Men i august blev den på det tidspunkt 25-årige mand løsladt , da politiet ikke længere havde grundlag for at holde ham varetægtsfængslet.

Midt- og Vestsjællands Politi vil heller ikke over for sn.dk fortælle, om den 25-årige anholdte er identisk med en 25-årig mand fra Holbæk, der i næsten et år har været sigtet for at affyre de dræbende skud mod Zobair Saidi.

Drabet har ifølge Midt- og Vestsjællands Politi været massivt efterforsket, men først i den seneste uges tid ser det ud til, at der er sket gennembrud i efterforskningen. Onsdagens anholdelse er således den tredje siden fredag.

I fredags blev en 27-årig mand varetægtsfængslet i sagen, og tirsdag skete det samme for en 20-årig kvinde. De er begge sigtet for at have taget del i planlægningen og udførelsen af drabet ved at indgå en aftale med Zobair Saidi om, at han skulle møde op på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt for at modtage en klump hash.

Politiet mener, at aftalen blev indgået for at lokke Saidi i et baghold, hvorefter han blev skudt fem gange på nært hold.

Både den 27-årige mand og den 20-årige kvinde nægter sig skyldige.