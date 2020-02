De tre dommere var enige om, at den 25-årige skulle dømmes for bedrageri på grund af de udeblevne leveringer af de træmøbler, en række kunder havde bestilt. Også den manglende tilbagebetaling af kundernes penge anså retten for en del af bedrageriet. Foto: Mie Neel

25-årig dømt: 11 kunder blev snydt for borde købt på nettet

Holbæk - 25. februar 2020

»Intet andet end kærlighed!«

Med den overskrift markedsførte en nu 25-årig mand fra Tølløse-egnen i efteråret og vinteren 2018-19 sine håndbyggede træmøbler, især borde, på en hjemmeside på nettet.

Han lavede også salgsarbejde på Facebooks handelsside, Marketplace, og på dba.dk, som er Den Blå Avis på nettet.

Men en række kunder havde tilsyneladende svært ved at få øje på romantikken, da de først havde lært foretagendet lidt bedre at kende. Det viste sig nemlig, at de ikke fik de bestilte - og delvist betalte - møbler leveret som aftalt.

Det førte sidste år til, at politiet fik en del anmeldelser fra den 25-åriges kunder, som mente, at de var blevet ofre for bedrageri, og de havde en kraftig mistanke om, at han aldrig havde tænkt sig at levere møblerne, men blot score den halvdel af salgsprisen, som han havde opkrævet forud.

Dømt i 11 forhold Politiets efterforskning førte til, at den 25-årige blev tiltalt for bedrageri mod 11 forskellige kunder til et samlet beløb på godt 16.000 kroner, og mandag blev sagen så behandlet ved Retten i Holbæk.

Den 25-årige erkendte, at han ikke havde kunnet levere de aftalte ordrer, og at han ikke fik returneret de utilfredse kunders penge, selv om de bad om det efter at have ventet forgæves i både uger og måneder.

Der var således ingen strid om størrelsen på de beløb, som anklager Hanne Sønderbæk lagde frem i retten.

Men den tiltalte benægtede, at de udeblevne leveringer af møblerne samt de manglende tilbagebetalinger af penge var et udtryk for bedrageri. Han var blevet syg og var ude af stand til at passe sin forretning, lød hans forklaring i retten.

En enig domsmandsret nåede dog frem til, at den 25-årige havde begået bedrageri mod de 11 kunder i perioden fra begyndelsen af oktober 2018 til begyndelsen af februar 2019.

- Vi finder det godtgjort, at du blev ved med at tage imod bestillinger og betalinger, selv om du i oktober 2018 var klar over, at du ikke kunne levere, lød det i retsformandens korte begrundelse for dommen.

Den lød på 60 dages betinget fængsel. Retten mente, at der var tale om bedrageri for mindre beløb både enkeltvis og samlet, men da sagen som helhed rummede 11 forhold, trak det alligevel i skærpende retning. Omvendt blev straffen gjort betinget, fordi den 25-årige ikke tidligere er straffet.

Nogle kunder fik deres borde Hans forsvarer, advokat Linda Hebo Lange, sagde, at den 25-årige måske nok havde været en dårlig forretningsmand og ydet en dårlig service for sine kunder, men at det ikke gjorde ham til bedrager.

Hun fremdrog blandt andet oplysninger om, at knap 15 kunder rent faktisk havde fået leveret deres møbler, omend meget forsinket og i en kvalitet, flere af dem var utilfredse med.

Den 25-årige forklarede, at han havde fået store problemer med sit blodtryk, og det var forklaringen på, at han ikke kunne overkomme alle ordrer.

Men han kunne ikke give et klart svar på, hvorfor han ikke leverede møblerne eller tilbagebetalte pengene, når han flere gange og over for flere kunder i mailkorrespondancer lovede dem en løsning enten samme dag eller indenfor få dage.

Under retssagen kom det frem, at nogle af de 11 kunder efterfølgende har fået deres penge tilbage. Og med mandagens dom bestemte retten, at han skal betale pengene tilbage til alle dem, der ifølge anklageskriftet blev bedraget.

Den 25-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil modtage dommen eller anke den, skriver Nordvestnyt.