25 år med kam og saks

Holbæk - 07. oktober 2020

Jette Møller kan fejre 25 års jubilæum som frisør i Klip Stedet i Blegstræde.

Hun kommer oprindelig fra Vinderup ved Holstebro.

- Da jeg var 20 år og havde afsluttet 10. klasse, gymnasiet og EFG tog jeg som mange af mine kammerater til København. Jeg skulle over til et sted, hvor der skete noget, så jeg kunne blive en god frisør, husker hun. Senere blev hun gift og flyttede til Asnæs. Efter at have pendlet herfra til København i nogle år blev hun ansat hos Hanne Pörösei, der er indehaver af Klip Stedet.

Jette Møller er utrolig glad for sin arbejdsplads, hvor der altid er en god stemning:

- Vi er som en lille familie, og man føler sig bare hjemme. Her kommer både gamle og unge kunder, og vi har det enormt hyggeligt.

Der er altid en dejlig løs snak, ikke sådan noget opblæst noget, og alle snakker med alle, siger hun.

Da Jette Møller blev ansat i Klip Stedet tilbage i 1995 befandt Danmark sig stadig midt i en hårmode med ret meget permanent. Tænkt bare på Julia Roberts i Pretty Woman og Pamela Anderson i Baywatch. Her 25 år senere er hører det til sjældenhederne, at kunderne i Klip Stedet beder om at blive permanentet. I stedet er hårmoden nu en blanding af mange forskellige trends.

- Den største trend er vel i virkeligheden, at der ikke er nogen fast mode, men at alt er tilladt, lige som man ser det indenfor tøj, forklarer Jette Møller, som igennem de sidste 25 år har set mange klassiske frisurer vende tilbage i nye udgaver. - Pagen for eksempel har jo altid været der, men med små ændringer. Så laver man den med tungt eller blødt eller skråt pandehår. Men den er aldrig forsvundet, konstaterer hun.

25 års jubilæet fejres torsdag den 15. oktober i Klip Stedet, Blegstræde 3 i Holbæk. Her er der reception fra klokken 14 til 18.