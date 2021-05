Genbrugsbutikken har ikke haft så meget åbent som ellers, så der er ikke så mange penge at dele ud i år, som der plejer at være. Arkivfoto.

24 klubber får genbrugs-penge

I alt 72.000 kroner gives nu til støtte af forenings­livet i primært Holbæk Kommune. Penge, der kommer fra salg i Tornved Y's Men's Clubs genbrugsbutik. Mange penge, men færre end der plejer at være. Årsagen er corona­krisen og lukning af butikken i en periode.

- Repræsentanter fra de foreninger og klubber, vi støtter med pengene, skulle have været inviteret til en aften i Mørkøv Hallen igen her i 2021 og have pengene overrakt, men arrangementet er aflyst. Pengene er i stedet overført til deres konti, fortæller Leif Petersen, Tornved, fra Y's Men's-klubben.