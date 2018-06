24-årig dømt til udvisning for voldtægt på diskotek

De tre dommere ved domsmandsretten i Holbæk var enige om at kende den 24-årige skyldig i voldtægt. Han nægter sig skyldig og ankede straks dommen.

Holbæk - 07. juni 2018 kl. 13:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var påstand mod påstand, men i sidste ende troede en enig domsmandsret i Holbæk mere på en ung kvindes forklaring om, at hun blev voldtaget, fremfor den 24-årige tiltalte, der nægtede sig skyldig i voldtægtsanklagen og hævede, at der var tale om gensidig frivillig sex mellem de to.

Derfor idømte Retten i Holbæk onsdag den 24-årige Albert Arifi fra Hvidovre tre et halvt års ubetinget fængsel. Efter afsoning skal han udvises af Danmark, hvor han har haft opholdstilladelse siden 2004, for bestandig.

Forsvarsadvokat Linda Lange Kastholm ankede øjeblikkeligt sagen til landsretten.

Den 24-årige mand blev dømt for tidligt om morgenen søndag den 19. november sidste år at have voldtaget den berusede kvinde i en bås på dametoilettet på diskotek Harlekin i Nygade i Holbæk.

I retten udlagde han episoden som et ønske fra begge parter om at have sex. Han hævdede, at de to havde kysset sammen til en fest for flere år siden, og da de så mødtes på diskoteket, blev de enige om at have samleje på toilettet.

Han afviste, at kvinden på noget tidspunkt havde ønsket at stoppe, men at hun tværtimod bad ham om at give hende lussinger og holde hende om halsen.

Den 24-åriges version stod i klar modsætning til pigens, der blev afgivet bag lukkede døre. Men af anklagerfuldmægtig Annette Ahms procedure fremgik det, at pigen skal have forklaret, at hun ikke kendte den 24-årige i forvejen.

Han var bare braset ind, mens hun var toilettet, hvorefter han blandt andet havde givet hende lussinger og holdt hendes arme fast og på den måde tvunget sig til samleje.

En af den unge kvindes venner var indkaldt som vidne, og han forklarede, at pigen havde grædt meget og samme morgen fortalt, at hun var blevet voldtaget. Episoden blev meldt til politiet den næstfølgende dag.